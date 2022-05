"Ich habe immer gesagt, dass Paris meine Heimat ist", erklärte Kylian Mbappé am Wochenende, als er die Verlängerung bei Paris Saint Germain feierlich bekanntgab. Dass er in der französischen Hauptstadt zuhause ist, daran mussten ihn seine Verwandten und einflussreiche Persönlichkeiten in Frankreich aber erst noch erinnern. Zu gut waren die Angebote aus Madrid, zu verlockend die Vorstellung, zum vielleicht bald 14-fachen Champions-League-Sieger zu wechseln.

Am Ende dürften es nicht nur Mbappés Eltern Fayza und Wilfried gewesen sein, die auf ihn einredeten, sondern auch einflussreiche Unternehmer und Politiker – bis hin zum französischen Staatspräsidenten, wie französische Medien berichten. Emmanuel Macron soll, ebenso wie Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, den Starstürmer angerufen und gebeten haben, in Paris zu bleiben.