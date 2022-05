Österreich-Gegner Frankreich mit Benzema, Mbappé und Griezmann

Karim Benzema kehrt für die kommenden Nations-League-Spiele in den Kader des französischen Fußball-Nationalteams zurück. Der 34-jährige Stürmer von Real Madrid hatte die März-Partien verletzungsbedingt verpasst. Dafür rutsche Olivier Giroud aus dem Aufgebot. Ansonsten sind alle Topstars wie Kylian Mbappe (PSG), Antoine Griezmann (Atletico) oder N'Golo Kante (Chelsea) im Team, das im Juni unter anderem auf Österreich trifft, dabei. Auf den verletzten Paul Pogba müssen die "Bleus" verzichten.

Mit Boubacar Kamara (Marseille) nominierte Coach Didier Deschamps einen potenziellen Debütanten. Weltmeister Frankreich trifft zum Auftakt der Nations League am 3. Juni daheim auf Dänemark, am 6. Juni auswärts auf Kroatien, am 10. Juni in Wien auf Österreich und am 13. Juni daheim auf Kroatien.