Kroatien-Kader für Spiel gegen ÖFB-Team mit Salzburgs Sucic

Salzburg-Legionär Luka Sucic steht im Kader des kroatischen Fußball-Nationalteams für Österreichs erstes Länderspiel unter dem neuen Teamchef Ralf Rangnick. Die Österreicher gastieren am 3. Juni zum Auftakt der Nations League in Osijek. Während Rangnick seinen Kader erst nächste Woche benennen will, legte sich Kroatiens Zlatko Dalic bereits Anfang dieser Woche fest. Im Aufgebot des Vizeweltmeisters stehen neben Sucic auch Superstar Luka Modric sowie weitere namhafte Kräfte.

Sucic hat sein bisher einziges A-Länderspiel im vergangenen Oktober gegen die Slowakei (2:2) absolviert. Zuletzt war der Mittelfeldmann in der kroatischen U21 aktiv. Seit Anfang April zeigte der 19-Jährige bei Salzburg mit sieben Toren in neun Pflichtspielen auf.