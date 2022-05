Rapid verliert gegen Salzburg, die Austria greift nach Platz drei

SCHAUPLATZ KLAGENFURT

Die Wiener Austria darf sich die Hände reiben: Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid verbessert sich mit einem 2:1-Sieg beim Namenskollegen aus Klagenfurt auf Platz drei und kann aus eigener Kraft diesen Platz absichern. Gewinnen die Wiener am kommenden Samstag gegen Sturm, dann stehen sie fix in einer Gruppenphase. Geht das Play-off der Europa League in die Hose, führt man das Austria-Leiberl fix in der Conference League aufs Feld. Was letztlich einen Millionenregen bringt.