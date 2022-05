Punkteteilung: Wird der große Kritiker jetzt zum großen Profiteur?

Admira-Coach Andreas Herzog wirkte nach dem 0:3 am Samstag niedergeschlagen. Schwierig werde es jetzt im Auswärtsspiel gegen den LASK, meinte er. Sein Tiroler Co-Trainer Michael Baur hofft derweil auf sportliche Gerechtigkeit. "Am Ende sollte der Verein hinten stehen, der über die Saison die wenigsten Punkte gemacht hat. Sterndl hin, oder her."