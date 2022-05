Zurück zu den Wurzeln: Später Saisonhöhepunkt für Rapids Yusuf Demir

Die damals höchst umstrittene Kühbauer-Doktrin (Demir tut sich als Joker leichter und hilft so auch mehr) hat in Hütteldorf mittlerweile mehr Anhänger gefunden. Auch heute gegen Salzburg könnte der 18-Jährige – trotz der vielen Ausfälle – von der Bank kommen.

In einem Monat wird das nicht mehr so sein. Auf Yusuf Demir wartet ein später Saisonhöhepunkt, der – so hoffen es alle Beteiligten – die Karriere des Spielmachers wieder beflügeln wird: Der Wiener wird die U 19 von Teamchef Martin Scherb bei der EM mit acht Nationen in der Slowakei verstärken.