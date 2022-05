Vorletzte Runde: Dramatik in der Quali-Gruppe, Drama bei Rapid

Nur noch zwei Runden sind zu spielen, noch immer sind in der Quali-Gruppe alle Entscheidungen offen. Ab 17 Uhr wartet in der Südstadt, in Ried und am Tivoli Dramatik. Bei Rapid gibts derweil Drama.

Schauplatz Südstadt

Altach hat vergangene Woche mit freiem Eintritt und einem vollen Haus vorgelegt, die Admira kontert mit dem „Red Day“: Wer rot gekleidet zum direkten Abstiegsduell erscheint, darf gratis rein. „Wir brauchen einen Sieg, dann ein kleines Wunder“, rechnet Altach-Trainer Magnin bei vier Punkten Rückstand auf Ried und fünf auf die Admira.

Allerdings: Das Team von Trainer Herzog hat schon zwei Matchbälle vergeben, Schlüsselspieler Kerschbaum ist verletzt, Stürmer Mustapha kränklich. Wenn die Nerven bei der Admira anders als in den vergangenen Jahren nicht halten, bekommt Altach in der letzten Runde gegen die WSG noch eine Chance.