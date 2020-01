Was macht ein Spieler von WSG Tirol bei Diego Maradona?

Ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga konnte sich in der Winterpause selbst ein Bild von dieser Diegomanie in La Plata machen. Ignacio Jáuregui, argentinischer Legionär in Diensten von WSG Tirol, nutzte den Heimaturlaub, um seinen ehemaligen Mannschaftskollegen auf die Beine zu schauen. Jáuregui begann seine Karriere bei Gimnasia y Esgrima La Plata, ehe er 2018 nach Österreich wechselte.