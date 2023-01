Was Ex-Teamchef Marcel Koller bei der Klub-WM in Marokko macht

von Emil Schiebel und Emil Lagler

Am 16. Februar 2022 vergab die FIFA mit Präsident Gianni Infantino die Klub-WM an Marokko. Diese findet zum dritten Mal nach 2013 und 2014 im nordafrikanischen Staat statt. Das Turnier beginnt mit dem Auftaktspiel Al Ahly gegen Auckland City. Das Finale wird am 11. Februar (20.00 MEZ) ausgetragen. Doch was ist eigentlich die Klub-WM?

Wer spielt mit?

Die Klub-WM ist ein Turnier der Sieger der Kontinentalverbände: Real Madrid (Champions-League-Sieger aus Europa), Wydad Casablanca (Sieger in Afrika), Al Ahly (Ägypten/zweiter in Afrika, Zusatzplatz, da Casablanca als Gastgeber fix qualifiziert war), Seattle Sounders (Nord- und Mittelamerika), Flamengo aus Rio (Südamerika), Al Hilal aus Saudi-Arabien (Asien), Auckland City (Ozeanien).