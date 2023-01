Langzeitausfall von Rapid schöpft nach Therapie neue Hoffnung

Druijf auf dem Weg zurück

Ebenfalls auf dem Weg der Besserung ist Ferdy Druijf. Der Niederländer hat sich im Trainingslager in der Türkei am Oberschenkel verletzt. Der Stürmer fühlte sich nach der Rückkehr bereits besser. Nach einem MRT in Wien gibt es Gewissheit, dass im Muskel nichts gerissen ist und Druijf bald wieder trainieren kann.

Rückkehr der Stammkräfte

Noch vor dem Auftakt mit dem Cup-Viertelfinale in Wolfsberg am Freitag (18 Uhr) sind Marco Grüll und Nicolas Kühn ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.