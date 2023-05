Was der Aufstieg von Stripfing mit der Wiener Austria zu tun hat

Dem Vernehmen nach hat man sich in Favoriten mit dem Abstieg bereits angefreundet. Mehr noch: Auch aus Kostengründen soll die zweite Mannschaft künftig wieder drittklassig kicken. An dieser Stelle kommt der Aufstieg der Stripfinger gerade recht. Die Niederösterreicher sollen die Lücke als Kooperationsverein schließen, die besten vier, fünf Austria-Talente sollen beim Aufsteiger der 2. Liga Matchpraxis sammeln und so den Sprung zu den Profis schaffen.

Heimstätte Favoriten

Im Zuge dessen dürfte die Generali-Arena kommende Saison auch die Heimstätte von Stripfing in der 2. Liga werden, während die Young Violets wieder in der Akademie spielen sollen.