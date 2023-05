Trainer-Aus bei der Austria: "Der Verein hat oberste Priorität"

"Harald Suchard hat in den letzten vier Jahren als Cheftrainer der Young Violets sehr gute Arbeit geleistet und immer alles für den Verein gegeben, dafür möchte ich mich im Namen der Austria sehr herzlich bedanken", heißt es von Sportdirektor Manuel Ortlechner: "In den letzten vier Jahren haben nicht weniger als 17 Spieler über die Young Violets den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Mit diesem Wert bewegen wir uns auch international im Spitzenfeld. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen."