Lizenzsorgen der Austria: Der Geduldsfaden ist knapp vor dem Reißen

So gerne hätte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner der Mannschaft bei der Besprechung vor dem Sturm-Spiel am Mittwochnachmittag die frohe Kunde überbracht. Der Lizenz-Erhalt als Motivationsspritze für das Gastspiel in Graz. Doch es wurde nichts daraus, da die Bundesliga, sprich das Protest-Komitee, die komplette Bedenkzeit ausreizt und erst am Donnerstag um 14 Uhr offiziell Bescheid geben möchte.