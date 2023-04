Die Austria ortet ein positives Signal in Sachen Lizenz

Die Austria weiß dieser Tage nicht so recht, wohin sie ihren Fokus richten soll. Auf die Lizenzentscheidung der Bundesliga, auf die man seit Sonntag – quasi auf Nadeln sitzend – wartet?

Am Mittwoch soll sie offiziell verkündet werden, allerspätestens muss das Protest-Komitee der Bundesliga am Donnerstag für Klarheit sorgen. Jedenfalls kann man, wenn man möchte, positive Signale orten: denn ein möglicher Rücksprache-Termin vonseiten des Komitees bei allfälligen Nachfragen oder Unklarheiten wurde bis Dienstagabend nicht in Anspruch genommen.