Austria-Pleite gegen Klagenfurt: "Wir sind deppad, dumm und naiv"

Pacult hingegen war am Sonntagnachmittag nach dem ersten Sieg der Klagenfurter in Wien-Favoriten überhaupt blendend aufgelegt. "Wir sind glücklich über diesen Erfolg. Den Dreier nehmen wir sehr gerne mit und dann schauen wir, was in den nächsten Wochen rauskommt", sagte der Wiener, dessen Team bereits 18 Standard-Tore in dieser Saison erzielte. Das Erfolgsrezept? "Sie köpfeln gut. Und unser Obergrieche ist wieder gut gestanden", sagte Pacult über Matchwinner Gkezos und grinste.