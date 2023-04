Lizenz-Zuversicht: Bürgschaften sollen Austria Wien retten

Stopfen. Kann man beispielsweise Socken, wenngleich dies aus der Mode gekommen ist. Oder man stopft Finanzlöcher, was bei der Wiener Austria seit drei Jahren ganz und gar nicht aus der Mode kommt und wohl auch künftig noch im Trend liegen wird. Am Freitag hat der Verein die nötigen Unterlagen dem Protest-Komitee der Bundesliga überreicht, ob feierlich, ist nicht übermittelt, und hofft damit die Lizenz zum Kicken für die kommende Saison in zweiter Instanz zu erhalten.

Vor einer Woche war den Veilchen in erster Instanz die Lizenz vom Senat 5 der Bundesliga verweigert worden, was AG-Vorstand Gerhard Krisch derart echauffierte, dass er von einem irreparablen Imageschaden für die Violetten sprach. Was er dabei nicht erwähnte, war, dass es aber nicht nur um einen Kooperationspartner – das luxemburgische Finanzierungsunternehmen Quattrex – ging, sondern insgesamt bis zu sechs Millionen Euro innerhalb einer Woche sichergestellt werden mussten. In den violetten Gremien wurde jedenfalls eifrig gekurbelt. Krisch: „Wir werden liefern dank unseres Partnernetzwerkes.“