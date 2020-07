Warum WSG Tirol keine Zukunft hat

"Wir haben 16 Auswärtsspiele und 16 Spiele auf neutralem Boden", merkte der Coach nicht nur einmal an. „Das tut keinem Team gut. Es würde dem TSV Hartberg auch nicht gut tun, wenn sie ihre Heimspiele in Graz austragen müssten." Nicht nur für Silberberger war das Cup-Match gegen die Wiener Austria der beste Beweis, dass die Spieler sich in Wattens wohler fühlen. Mit 5:1 hatte die WSG den Favoriten im Gernot-Langes-Stadion im Herbst abgefertigt. Weshalb Silberberger schon jetzt festhält: "Sollten wir das nächste Mal in die Bundesliga angreifen, müssen wir in Wattens spielen.“