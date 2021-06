Warum Österreich bei der EM nur einmal in Rot-Weiß-Rot spielt

Die Kombination Schwarz-Türkis wird darüber hinaus auch im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Niederlande in Amsterdam von David Alaba, Marko Arnautovic und Co. zur Schau getragen werden. Die Niederlande werden in ihrem Heimspiel traditionell in Orange spielen – auch das ist mit Rot nicht vereinbar. Erst im dritten Gruppenspiel am 21. Juni in Bukarest werden die Österreicher Rot-Weiß-Rot tragen, wenn Gegner Ukraine als Heim-Team die Österreicher traditionell ganz in Gelb empfangen wird.