Schweres Unwetter in Bukarest verzögert Abschlusstraining des ÖFB

Das Abschlusstraining des österreichischen Fußball-Nationalteams für das EM-Auftaktspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Bukarest gegen Nordmazedonien ist am Samstag wegen heftiger Regenfälle von der Arena Nationala, in der das Spiel stattfindet, ins Ghencea-Stadion verlegt worden. Die Fahrzeit beträgt rund 25 Minuten, der Transport wurde kurzfristig von der UEFA organisiert.