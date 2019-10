Warum Jogi Löw vor der EM 2020 nach Seefeld kommt

"Die Voraussetzungen in Seefeld und die große Erfahrung unserer Gastgeber haben mich absolut überzeugt. Die Bedingungen, um konzentriert und zielgerichtet zu trainieren, sind sehr gut", erklärt Löw. “Das Trainingslager ist ein wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches Turnier."

Vor den letzten Turnieren waren die Deutschen immer nach Südtirol gereist, 2018 hatte sich der damalige Weltmeister in Eppan am Kalterer See auf die WM-Endrunde in Russland vorbereitet - und war sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden.