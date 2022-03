Warum Hollywood-Star Natalie Portman ein Fußballteam gründete

Angel City FC, so heißt der erste kalifornische Fußballverein für Frauen in der US-Profiliga National Women’s Soccer League (NWSL). Wieso gerade diese Schlagzeile es bis nach Österreich geschafft hat, liegt nicht am Vereins-Debüt an diesem Samstag (1:1 gegen San Diego Wave FC, Anm.), sondern an der außergewöhnlichen Gründungsgeschichte und deren Mission.

Erstmals steht hinter einem Team eine mehrheitlich weibliche Eigentümergruppe, angeführt von der Schauspielerin Natalie Portman. Ihr Ziel ist es, mit einer anderen Art von Team, die Fußballkultur zu verändern und Frauen und die Gemeinschaft zu stärken. Wie ein Startup-Unternehmen sammelte die Gruppe Kapital. Mittlerweile wurden fast 16.000 Saison-Tickets verkauft, es gibt bereits sechs Fangruppen und Stars wie Eva Longoria, Mia Hamm, Serena Williams, Jennifer Garner oder Christina Aguilera unterstützen den Verein finanziell.