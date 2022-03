Champions League: Alaba und Real treffen auf Chelsea

Starcoach Jürgen Klopp bekommt es mit seinem FC Liverpool mit Außenseiter Benfica Lissabon zu tun, die Bayern treffen auf Europa-League-Sieger Villarreal, der am Mittwoch Juventus Turin durch einen 3:0-Sieg eliminiert hat.

Halbfinal-Weg

Ausgelost wurde am Freitag auch bereits, wie es im Halbfinale weitergeht. Alaba und Real würden dabei im Falle eines Erfolges auf den Sieger der Begegnung zwischen ManCity und Atletico treffen.

Im zweiten Halbfinale treffen die Gewinner der Duelle Liverpool vs. Benfica und Bayern vs. Villarreal aufeinander. Viertelfinaltermine sind der 5./6. bzw. 12./13. April. Das Endspiel steigt in diesem Jahr am 28. Mai in St. Denis vor den Toren von Paris.