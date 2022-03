Hinteregger feierte mit Eintracht Frankfurt Europa-Party

Im Mittelpunkt stand auch sein Landsmann Martin Hinteregger, der das Tor zum 1:1 in der 121. Minute der VerlĂ€ngerung mit dem fĂŒr ihn charakteristischen Einsatzwillen begĂŒnstigt hat. In den 120 Minuten hatte der Traditionsklub aus Hessen eine Achterbahnfahrt der GefĂŒhle erlebt. Kurz vor Schluss der regulĂ€ren Spielzeit riss Borja Iglesias die Eintracht durch das 0:1 zunĂ€chst aus ihren TrĂ€umen, die sich in letzter Sekunde der dadurch fĂ€lligen VerlĂ€ngerung doch noch erfĂŒllten.

Doch als sich der KĂ€rntner Hinteregger mit vollem Elan in die Freistoßflanke von Filip Kostic warf und Guido Rodriguez den Ball mit der Schulter ins Tor bugsierte, brandete Jubel auf. "In der 90. Minute ist die Fußballwelt fĂŒr uns zusammengefallen, in der 120. Minute war sie wieder rosarot", resĂŒmierte Glasner und verteilte ein dickes Lob an seine SchĂŒtzlinge: "Riesenkompliment an meine Mannschaft. Ich bin unglaublich stolz, was sie geleistet hat gegen einen sehr guten Gegner." Hinteregger bekam in der Fankurve eine Extraportion Applaus, und auch das Wappentier Attila, der Adler, freute sich mit.