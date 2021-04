Warum Fußball-Millionär Marcelo für 65 Euro am Tag arbeiten muss

Real Madrids Verteidiger Marcelo könnte das Halbfinal-Rückspiel der Champions League nächsten Mittwoch beim FC Chelsea verpassen. Der 32-Jährige wurde nach einer Meldung der Tageszeitung El Mundo ausgewählt, am Dienstag bei Regionalwahlen zu helfen. Bei Teamkollege Victor Chust ist es ebenso, allerdings ist der 21-Jährige aktuell verletzt. Laut El Mundo hat Real gegen Marcelos Verpflichtung bei der Wahl berufen, dieses Ansuchen sei aber abgelehnt worden.

Im Hinspiel am Dienstagabend in Madrid (1:1) spielte der vierfache Champions-League-Gewinner Marcelo bis zur 77. Minute. Der gebürtige Brasilianer hatte die spanische Staatsbürgerschaft 2011 erhalten. Alle im Wahlregister aufscheinenden Bürger können für Arbeiten in den Wahl-Stationen nominiert werden. Dafür gibt es 65 Euro.