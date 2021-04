Champions League: Der Finaleinzug wird in London entschieden

Das Semifinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Chelsea hat am Dienstag in Madrid mit einem 1:1 geendet. Christian Pulisic schoss die Gäste in der 14. Minute in Führung, Karim Benzema sorgte in der 29. Minute für den Ausgleich. Das Retourmatch steigt am 5. Mai in London. Der Sieger trifft im Finale am 29. Mai in Istanbul auf den Sieger der zweiten Halbfinalpaarung Paris Saint-Germain gegen Manchester City, die am Mittwoch aufeinandertreffen.

In Abwesenheit des verletzten und mit Corona infizierten Abwehrchefs Sergio Ramos setzte Real-Coach Zinedine Zidane überraschend auf eine Dreierkette, die bei teilweise strömendem Regen ordentlich ins Schwimmen geriet. Chelsea diktierte die Partie und brachte die Madrilenen immer wieder in große Bedrängnis. Die erste Topchance ließ Timo Werner aus - der Deutsche scheiterte nach Kopfballvorlage von Pulisic mit seinem Volley vom Fünfer an Real-Goalie Thibaut Courtois (10.).