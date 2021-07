Wacker Innsbruck: Ein neuer Geldgeber mit fragwürdigem Ruf

Hände weg - das lautet das Motto bei einigen regionalen Geldgebern. Obendrein sorgte es landauf, landab für Irritationen, welch aufgeblähten Personalapparat der Zweitligist hat. Bis Freitag beschäftigte der FC Wacker fünf (!) hauptberufliche Vorstände, die sich laut Informationen der Kronenzeitung im Budget jährlich mit 600.000 Euro niederschlagen. Dazu kommt noch ein stattlicher Mitarbeiterstab in der Geschäftsstelle.

Am Freitag legten nun die beiden Vorstände Peter Margreiter und Felix Kozubek ihr Amt nieder, auch Mitarbeiter der Geschäftsstelle verlassen den Verein.

Die Vereinbarung mit Michail Ponomarew war für den FC Wacker schlicht der letzte Strohhalm und erscheint den Klubverantwortlichen wohl als geringstes Übel.

In einem Vorstandsstatement heißt es: Wir sind froh, dass es mit diesem Maßnahmen-Mix gelungen ist, Variante C abzuwenden. Wir hätten uns von 14 Spielern und 14 Mitarbeitern trennen müssen. Auch in allen anderen Bereichen wäre es zu empfindlichen Einsparungen gekommen. Nicht auszudenken was auf unseren Tiroler Traditionsverein alles zukommen hätte können. Die Überbrückungsfinanzierung und Sponsorenerfolge erlauben es uns, den eingeschlagenen Weg weitergehen zu können. Dennoch werden sinnvolle Einsparungen vorgenommen. Jetzt können wir uns alle wieder aufs Wesentliche, den Fußball konzentrieren. Auf eine erfolgreiche und tolle Saison 2021/22.