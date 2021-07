Ronivaldo hatte in Minute 26 den Torreigen eröffnet, danach ging es Schlag auf Schlag. Holz und Joao Luiz gelang ein Doppelpack, dazu trafen noch Aydin, Galle und Fridrikas.

Sportlich ist der Start in das neue Spieljahr geglückt, rund um den FC Wacker bleibt's freilich nicht langweilig. Zwei Vorstände werden sich zurückziehen, dazu hat der Traditionsverein einen neuen Geldgeber an seiner Seite. Keinen neuen finanzstarken Partner aus einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie, sondern einen Russen, der schon in Deutschland am Ball war. Am Freitag Abend wollte der FC Wacker seine Mitglieder über diese Schritte informieren.