WAC-Triumph in Lustenau: "Sie haben uns richtig nass gemacht"

Altach hat zwar aus den vergangenen zwölf Runden nur einen Sieg geholt, in der Qualifikationsgruppe sind es nach drei Spielen aber immerhin vier Zähler. Kommenden Samstag steht ein wichtiges Heimspiel gegen Schlusslicht Ried an. "Mund abputzen, das Körndl mitnehmen und gegen Ried zu Hause so auftreten wie in der ersten Halbzeit", lautete deshalb das Resümee von Trainer Klaus Schmidt vor der Rückreise gen Westen.

Hartberger Zuversicht

Hartberg gastiert schon am Freitagabend in Wolfsberg und könnte im Rennen gegen den Abstieg damit vorlegen. Brigitte Annerl strahlte gegen Altach auch in der Pause bei 0:2-Rückstand Zuversicht aus. Unter Markus Schopp sehe sie bei der Mannschaft eine "maximal positive Entwicklung", führte die Präsidentin gegenüber Sky aus.

Auch die Oststeirer halten in der entscheidenden Saisonphase bei vier Zählern aus drei Partien. Torschütze Dominik Prokop sah gegen Altach einen "Punkt der Moral". Der im Finish angeschlagen vom Feld gegangene Mittelfeldmann hob Qualitäten hervor, die im Kampf um den Klassenerhalt gefragt sind: "Das Positive ist, dass wir nie aufstecken, dass wir zurückkommen. Das kann uns in den letzten Runden helfen. Aber das müssen wir natürlich von Anfang an bringen."