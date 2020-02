"Vorwürfe sind falsch": ManCity wehrt sich gegen UEFA-Sanktionen

ManCity war am Freitag von der UEFA für die kommenden beiden Saisonen aus dem Europacup ausgeschlossen worden und muss zudem eine Geldstrafe von 30 Millionen Euro zahlen. Der Club von Startrainer Pep Guardiola soll Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht haben. Die Anschuldigungen seien "einfach nicht wahr", betonte Soriano im Interview.

Gang vor den Sportgerichtshof

Zuvor hatte der aus Abu Dhabi alimentierte Klub angekündigt, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen, um das UEFA-Urteil anzufechten. "Wir streben eine zeitnahe Lösung an, die natürlich durch einen gründlichen und fairen Prozess erfolgt", sagte Soriano. "Ich hoffe also, dass das noch vor dem Sommer abgeschlossen ist."

In der laufenden Saison ist Manchester City noch in der Champions League vertreten. Im Achtelfinal-Hinspiel müssen die "Citizens" am 26. Februar bei Real Madrid antreten. Das Rückspiel findet am 17. März in Manchesters Etihad-Stadion statt.