Nach Sperre: Manchester City steht vor einer Stadtflucht

Noch schmerzhafter könnten die personellen Folgen für den Verein werden. Der Vertrag von Guardiola läuft 2021 aus. Der Spanier hat immer betont, dass er den Kontrakt erfüllen will. Zuletzt hatte der Coach Befürchtungen geäußert, dass ihn der Klub freistellen könnte, sollte er mit City im Achtelfinale an Real Madrid scheitern. Das ist aber unrealistisch, zumal der Verein auf den Starcoach ausgerichtet ist. Fraglich ist eher, ob Guardiola seine Zukunft noch lange in Manchester sieht. Zumal sein großes Ziel der Gewinn der Champions League ist, der ihm während seines Engagements in München nicht gelungen ist.

Ebenso könnte es trotz noch länger laufender Verträge auch Abgänge wichtiger Spieler geben. Stürmer Sergio Agüero zieht es ohnehin zurück nach Argentinien, die Offensivgeister Kevin De Bruyne und Raheem Sterling stehen plötzlich auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona im Fokus des Interesses.