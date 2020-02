Paukenschlag: Manchester City aus Champions League ausgeschlossen

Der englische Meister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten (2020/21 und 2021/22) aus der Champions League ausgeschlossen worden.

Der Klub von Trainer Pep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Ganz fix ist die Sanktion allerdings noch nicht, der Klub kündigte nämlich bereits an, gegen die Entscheidung anzukämpfen.

" Manchester City ist enttäuscht, aber von der UEFA heutigen Entscheidung nicht überrascht", teilte der amtierende englische Meister auf Twitter mit.