Fiese Tricks und Finanz-Fouls am Fairplay-Gedanken

Die Party in Manchester fiel ausgelassen aus. Immerhin hatte ManCity erst am letzten Spieltag den Titel fixiert. 24 Stunden nach der Meisterfeier wurde der Klub von Wolke sieben zurück auf den Boden der Realität geholt. Laut einem Bericht der New York Times droht Manchester City von der Champions League ausgeschlossen zu werden. Der Grund: Grobe Verstöße gegen das Financial Fairplay.

Bereits im März hatte die UEFA gegen den Klub Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten eingeleitet. Anlass waren brisante Datensätze einer europäischen Hackerplattform, wonach der Eigentümer von Manchester City, Scheich Mansour, über Jahre verschleierte Zahlungen an den Verein geleistet haben soll.