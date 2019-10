Vor Napoli: Salzburg-Coach Marsch outet sich als Italien-Fan

„Es war mein erster Zugang zum Fußball in Europa überhaupt: Als Jugendlicher konnte ich in den USA einen italienischen Sender empfangen, der Spiele aus der Serie A übertragen hat. Ich habe also schon wirklich viele Spiele aus Italien gesehen“, erzählt Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Am Mittwoch bekommt es der Amerikaner erstmals als Trainer mit einer Mannschaft aus der Serie A zu. Im dritten Gruppenspiel der Champions League ist um 21 Uhr SSC Napoli zu Gast in der natürlich ausverkauften Salzburger Red-Bull-Arena.