Im Lager des deutschen Frauen-Nationalteams hat man nicht zwingend damit gerechnet, im EM-Viertelfinale auf Österreich zu treffen. Der Respekt von DFB-Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Klassiker am Donnerstag-Abend (21 Uhr/live ORF 1 und im KURIER-Ticker) in Brentford ist aber vorhanden. "Ich finde es total verdient, dass sie weitergekommen sind. Das ist kein Zufall, es wird kein Spaziergang in irgendeine Richtung", betonte die 54-jährige Deutsche nach dem 3:0 gegen Finnland.