Vor dem Derby: "Didi Kühbauer brennt auf seine Rückkehr"

Der Ausblick auf ein Highlight wirkt für die Rapidler seltsam unwichtig. Am Donnerstag spielen die Hütteldorfer im Emirates Stadium gegen Arsenal, aber viel bedeutender sind zwei andere Partien: Das Derby am Sonntag und das letzte Europa-League-Spiel gegen Molde am 10. Dezember.

Denn egal, wie die Partie gegen Arsenal ausgeht, es wartet auf jeden Fall ein Finale gegen die Norweger. Höchstwahrscheinlich müssen die Grünen die letzte Heimpartie des Corona-Jahres gewinnen. Es könnte auch ein 1:0 für die Überwinterung auf europäischer Ebene reichen.

Pflichtsieg ohne Glanz

„Es war ein Pflichtsieg, die sind nicht immer leicht zu holen. Ich bin zufrieden, wie die Spieler diese Herausforderung angenommen haben“, sagt Manfred Nastl über das glanzlose, aber sehr wichtige 3:1 bei Dundalk.