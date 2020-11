Europa League: Rapid siegt in Dublin und bucht Finale gegen Molde

Rapid hat am Donnerstag in der Europa League das Auswärtsspiel in Dublin gegen Dundalk mit 3:1 gewonnen und ist damit im Rennen um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale geblieben. Die Tore für die Hütteldorfer erzielten Christoph Knasmüllner (11.) und Ercan Kara (37., 58.). Chris Shields gelang aus einem Elfmeter (63.) das Ehrentor für die Iren, die in der 50. Minute durch Kelede Nathan Oduwa einen Penalty vergeben hatten.

Rapid liegt nun zwei Runden vor Schluss hinter dem punktegleichen Molde auf Platz drei. Dadurch kommt es auf jeden Fall am 10. Dezember im Allianz Stadion gegen die Norweger zu einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Davor gastieren die Wiener noch am kommenden Donnerstag beim bereits fix aufgestiegenen Spitzenreiter Arsenal.