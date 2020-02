Vor dem Duell mit Salzburg: Die Österreich-Legion in Frankfurt

Bruno Pezzey

Der Vorarlberger erlebte bei der Eintracht von 1978 bis 1983 seine erfolgreichste Zeit. Als Abwehrchef gewann er mit Frankfurt 1980 den UEFA-Cup und holte 1981 den DFB-Pokal. In 141 Partien erzielte der 84-fache Teamspieler 27 Treffer. Nach einem Gastspiel in Bremen ließ Pezzey seine Karriere beim FC Tirol ausklingen. Am Silvestertag 1994 starb er im Alter von nur 39 Jahren am plötzlichen Herztod.

Christoph Westerthaler

Der Tiroler Stürmer stieß im Winter 1998 zum damaligen Zweitligisten aus Frankfurt und hatte mit seinen Toren Anteil am sofortigen Aufstieg des Traditionsvereins. Bis ins Jahr 2000 spielte der sechsfache Teamstürmer für die Eintracht, die Karriere beendete er erst 2013 im Alter von 48 Jahren. Westerhaler starb im Sommer 2018.