Vor dem Duell mit Frankfurt: Die liebsten Gegner der Salzburger

Auch in der Red-Bull-Ära (also seit 2005) liegen deutsche Vereine den Salzburgern. Das erste Spiel im September 2016 in der Europa-League bei Schalke 04 ging zwar noch 1:3 verloren. Aber seitdem ist Österreichs Meister gegen deutsche Bundesligisten in fünf Europa-League-Spielen nicht nur ungeschlagen geblieben, sondern ging vier Mal als Sieger vom Platz.