Salzburg-Gegner Frankfurt: Legenden, Rausch und Boxhiebe

98

Prozent beträgt die Auslastung in der Commerzbank-Arena. Mehr als 50.000 Zuschauer kommen zu jedem Heimspiel der Eintracht.

79

Tage war Helmut Senekowitsch Trainer der Eintracht. Der bei der WM 1978 so erfolgreiche österreichische Teamchef musste in der Saison 1982/’83 nach fünf Niederlagen in den ersten sechs Bundesliga-Spielen gehen.