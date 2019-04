Von Happel bis Hütter: Österreichs Europacup-Helden

1. Ernst Happel

Der 1925 in Wien Geborene und 1992 in Innsbruck Gestorbene ist Österreichs einziger Europacupsieger als Trainer. Er gewann 1970 mit Feyenoord Rotterdam den Meistercup und den Weltpokal. 1983 gewann er mit dem HSV wieder den Meistercup. Im Endspiel von Athen trickste Happel sein Gegenüber, Juventus-Coach Trapattoni, aus, indem er Hrubesch mit Bastrup die Seiten tauschen ließ. Zum Drüberstreuen wurde Happel noch neun Mal Meister in vier Ländern und Vize-Weltmeister als Teamchef der Niederlande. Zudem stand der noch in drei Europacup-Endspielen, die er allerdings verlor ( FC Brügge, Standard Lüttich, HSV).

2. Max Merkel

1965 erreichte der Wiener (1918 geboren, 2006 in Deutschland gestorben) mit 1860 München das Pokalsieger-Finale. Das Spiel ging vor 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion mit 0:2 gegen West Ham (mit den späteren Weltmeistern Bobby Moore und Geoff Hurst) verloren. Allerdings waren bis dorthin nur acht Spiele zu absolvieren. Je zwei gegen US Luxemburg, FC Porto, Legia Warschau und AC Turin. Merkel wurde mit 1860 München Meister, ebenso mit Atlético Madrid.

3. Hermann Stessl

Der 78-jährige Steirer führte die Wiener Austria zur ersten Europacup-Finalteilnahme eines österreichischen Vereins. Die Violetten verloren 1978 in Paris gegen Anderlecht 0:4. Zudem wurde Stessl später in Portugal Vize-Meister mit Porto.

4. Ernst Dokupil

Der Wiener, der am Mittwoch 72 wird, führte Rapid ins zweite Finale der Klubgeschichte, ins bislang letzte Endspiel, das ein österreichischer Klub bestritten hat. Rapid verlor 1996 das Pokalsieger-Endspiel in Brüssel gegen Paris SG 0:1. In diesem Jahr wurde Rapid auch Meister und schaffte im Herbst 1997 erstmals den Sprung in die Gruppenphase der Champions League.

5. Adi Hütter

Der 49-jährige Vorarlberger spielte mit Salzburg im UEFA-Cup-Endspiel, warf davor Frankfurt aus dem Bewerb. Jetzt steht er als Trainer mit Frankfurt im Europacup-Semifinale. Im Gegensatz zu seinen Vorläufern waren dafür aber zwölf Spiele (eine Niederlage, zwei Remis) notwendig.