Vor dem 330. Wiener Derby: Ein Klassiker mit neuer Brisanz

Am 16. Dezember 2018 gab es zuletzt ein Winter-Derby. Es endete mit dem historischen 6:1-Sieg der Austria. Rapid stürzte danach in die Qualifikationsgruppe, die Austrianer retteten sich in die Top 6 nach 22 Runden.

Vor dem 330. Wiener Derby am Sonntag (17 Uhr) in Runde 17 zittert erneut ein Wiener Großklub um die Teilnahme an der Meistergruppe, diesmal ist es die Austria.

Fragen und Antworten vor dem brisanten Duell der Erzrivalen in Hütteldorf: