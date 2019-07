Rapid-Kessel: Gericht kritisiert die Polizei

28 Rapid-Fans legten beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Polizei ein, nachdem sie vor einem Derby am 16. Dezember 2018 stundenlang vor der Exekutive eingekesselt wurden. Nach dem Urteil am Freitagvormittag steht fest, dass sie damit in fast 70 Prozent der Fälle Erfolg hatten.