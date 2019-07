Rapid-Kessel: Einsatzleiter spricht von Aggressivität der Fans

Der Verhandlungsplan ist dicht: In der Causa Rapid-Kessel hat der zuständige Richter im Landesverwaltungsgericht Wien bis Ende der kommenden Woche täglich eine Verhandlung eingeplant. Heute, Dienstag, kam mittags erstmals die Polizei-Seite zu Wort. Der "Hauptberichterstatter" des Einsatzes vom 16. Dezember des Vorjahres wurde als Zeuge einvernommen.

Wie berichtet, waren damals nach Ausschreitungen vor dem Wiener Derby gegen die Austria 1338 Rapid-Fans eingekesselt worden. Sie hatten am Fanmarsch teilgenommen. Und der fiel durch jede Menge Pyrotechnik auf. Außerdem wurden Personen mit Schneebällen beworfen - in denen laut Polizeiangaben auch Steine waren. Auch Polizisten wurden mit diversen Gegenständen beschmissen.

Beschwerde gegen Polizei

Bis zu sechs Stunden mussten die Anhänger schließlich in dem Kessel in eisiger Kälte ausharren. Auch Kinder waren in der Menge. Eine 13-Jährige, die am Montag ihre Aussage machte, schilderte das so: "Meine Mutter ist zu einem Beamten gegangen und hat gefragt, ob ich raus darf. Weil ich ja minderjährig bin und am nächsten Tag Schule habe. Aber der Polizist hat nein gesagt und uns zur anderen Seite geschickt." Es dauerte Stunden, bis das Mädchen den Kessel endlich verlassen konnte.

Insgesamt haben 28 Personen Beschwerde gegen die Polizei eingelegt.

Aggression von erstem Moment an

Gerald Lischka war für den Einsatz außerhalb des Stadions zuständig. Am Dienstag sagte er vor Gericht aus. Der stellvertretende Leiter der Bereitschaftseinheit gab an, selten zuvor so eine Aggressivität ab dem ersten Moment erlebt zu haben – und das trotz 21 Jahren im Dienst.

Ab dem Moment des Eintreffens der Polizei hätte es sofort Beschimpfungen gegeben. Die Beamten wurden außerdem mit Schneebällen beworfen. Die Fans seien auf eine massive Konfrontation aus gewesen. „Ich habe fast minütlich über Funk Meldungen bekommen, dass Kollegen gefährdet sind“, sagt Lischka. Auch Passanten seien bedrängt und mit Schneebällen beworfen worden. Der Einsatz von Pyrotechnik sei außerdem „definitiv massiver“ gewesen, als bei anderen Fanzügen.

Dialog mit Ultras nicht möglich

Der Richter meldet sich zu Wort. Nach der Sichtung der Videos hätte auf ihn den Eindruck eines Bandenkrieges oder Bandenterrors gemacht. Laut Polizist Lischka war es nicht möglich deeskalierend auf die Fans einzuwirken. "Ein Dialog mit Rapidfans wie den Ultras ist nicht möglich."

Es wäre laut Lischka nie der Plan gewesen, eine so große Anzahl von Menschen anzuhalten. Einige Tage vor dem Match hatte es eine Sicherheitsbesprechung mit dem SK Rapid gegeben. Auch Stadionsprecher Andy Marek konnte als Kenner der Fans aber vorher nicht sagen, was diese planen.