Austria: Auf die richtige Mischung kommt's an

Mit 60 Toren ist Alexander Grünwald der beste noch aktive Bundesliga-Spieler in der „ewigen“ Torjäger-Rangliste. Das 60. gelang ihm vergangenes Wochenende gegen Hartberg, er hätte nichts gegen ein 61. beim kommenden Wiener Derby gegen Rapid, am Sonntag in Hütteldorf.

Die Violetten haben zudem mit den Grünen noch eine sportliche Rechnung offen. „Wir wissen, dass wir das letzte Derby daheim verloren haben. Umso mehr ist es unser Ziel, dass wir das kommende Match gewinnen wollen“, sagt Grünwald, der an das „neue“ Allianz-Stadion Rapids bisher nur gute Erinnerungen hat. „Das Siegestor zuletzt mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zählt zu meinen Karriere-Highlights.“