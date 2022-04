Vor CL-Hit gegen ManCity: Alabas königliche Real-Saison in Zahlen

Mit muskulären Problemen wurde David Alaba letzten Mittwoch gegen Osasuna zur Halbzeit ausgetauscht. Ein Einsatz des Abwehrchefs am Dienstag sollte sich ausgehen, auch wenn die Letztentscheidung am Spieltag getroffen wird. Was Alaba bisher in seiner ersten Saison im Real-Dress geleistet hat.

44 Pflichtspiele hat Alaba bereits für Real absolviert. Jedes Mal stand er dabei in der Startelf, 39 Mal spielte er durch. In der Champions League verpasste er kein einziges der bisher zehn Spiele.