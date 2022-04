Von Happel über Krankl bis Foda: Die ÖFB-Teamchefs und ihre Macher

Die Nationalmannschaft ist nur gut ein Jahr nach der WM in Italien in einem schlechten Zustand. Der Ruf nach einer starken Führungspersönlichkeit wird laut. Selbst Mauhart ist klar: Jetzt braucht es ein echtes Kaliber und wittert die Chance auf den „Wödmasta“. Allerdings: Ernst Happel steht bei Swarovski Tirol unter Vertrag. Weil jedoch das Teamchef-Amt so etwas wie das letzte große Karriereziel des damals bereits am Krebs erkrankten Trainer-Urgesteins ist, lässt Tirols Klubchef Gernot Langes den 66-Jährigen zum ÖFB ziehen, ohne eine Ablöse zu verlangen.