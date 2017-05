"Schlusspfiff": Beppo Mauhart ist verstorben

Die meisten Österreicher kennen ihn nur wegen seines "Nebenjobs": Beppo Mauhart war mit 18 Jahren (1984 – 2002) der mit Abstand längstdienende Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Dass der passionierte Zigarrenraucher "daneben" den Großteil seines Berufslebens in der verstaatlichten Austria Tabak verbrachte, deren Generaldirektor er sieben Jahre lang war, wissen schon weniger Menschen.

Seine berufliche Laufbahn startete der in der Wolle gefärbte Sozialdemokrat in der oberösterreichischen Viehverwertungsgenossenschaft. Neben dem Job besuchte er die Arbeitermittelschule, wo er 1954 maturierte. Während des Publizistik-Studiums in Wien zog es Mauhart in die journalistische Praxis, er wurde 1956 Chefredakteur der Neuen Generation, der Zeitung des sozialdemokratischen Studentenverbandes VSStÖ und 1963 der Zeitung des sozialdemokratischen Freien Wirtschaftsverbandes.

Journalistisch ging es dann auch weiter, allerdings auf höchster politischer Ebene. 1970 wurde Mauhart Pressechef des damaligen Finanzministers Hannes Androsch. Obwohl sich die beiden ehemaligen Studentenpolitiker eigentlich nicht mochten. "Beide haben wir uns nicht schmecken können", gestand Androsch anlässlich der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Mauhart im November 2014, "beide fanden wir uns arrogant." Aus der anfänglichen Abneigung wurde eine "lange, verlässliche Freundschaft" (Androsch).

Während der 7-jährigen Tätigkeit im Finanzministerium – in der er unter anderem die Budgetreden für seinen Chef schrieb – baute sich Mauhart sein berufliches Standbein Austria Tabak (AT) auf. 1972 zog er in den Aufsichtsrat der AT ein, 1976 rückte er zum Vizepräsidenten des Kontrollgremiums auf. 1977 wechselte er dann ins operative Zigarettengeschäft und in den Austria-Tabak-Vorstand. 1979 wurde er stellvertretender AT-Chef, 1988 Generaldirektor.

Vater der EURO 2008

1984 wurde Mauhart zum ersten Mal ÖFB-Präsident. Auf Bitte des damaligen Gewerkschaftspräsidenten Anton Benya wollte er es ein Jahr lang bleiben, um den schwer angeschlagenen Fußball-Dachverband zu sanieren. Nach 18 Jahren und fünf Wiederwahlen trat Mauhart trotz der Erfolgsbilanz 2002 nicht mehr an. Nicht ganz freiwillig: Er wollte den Austro-Kanadier Frank Stronach verhindern. Mauharts Deal: Wenn Stronach auf eine Kandidatur für den ÖFB-Boss verzichtet, tritt auch er selbst nicht mehr an. Mauhart gilt als eigentliche Vater der EURO 2008, die in Österreich und in der Schweiz ausgetragen wurde.

Durchwachsen war Mauharts Ära an der AT-Spitze: Nach sieben Jahren musste er gehen. Wegen des Finanzdebakels der AT-Sport-Tochter HTM (Head Tyrolia Mares) trat er 1995 als AT-Chef zurück. Bis zuletzt war er überzeugt, dass HTM saniert hätte werden können, wenn er dafür nur genügend Zeit gehabt hätte.

Bis zuletzt nicht verzeihen konnte Mauhart der Politik den Verkauf der Austria Tabak während der schwarz-blauen Koalition Anfang des Jahrtausends. "Das war eine der größten politischen Sünden", sagte er in einem KURIER-Gespräch. "Dieses Unternehmen wurde zerschlagen und abverkauft." Die letzte Zigarettenfabrik in Österreich wurde 2011 geschlossen.