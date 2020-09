Die letzte Reise des Fußball-Botschafters Alfred Riedl

Noch im Spätherbst schwang Alfred Riedl morgens ab 7 Uhr den Golfschläger. Noch im Dezember hatten ihn die Indonesier zum vierten Mal als Teamchef ins größte muslimische Land der Welt zurückholen wollen. Noch zu Pandemie-Beginn gab er Medien, die vom Weltenbummler wissen wollten, wie Sportler in fernen Ländern mit Viren umgingen, freundlich Auskunft, die eigene schweren Krankheiten verschweigend. Noch nach dem Liga-Re-Start äußerte er sich nur anerkennend über die aktuelle Kicker-Generation. Noch vor zwei Wochen huschte ihm, als ihn sein Teamchef-Vorgänger Pepi Hickersberger besuchte, beim Nostalgieplausch über einstige Fußballabenteuer ein gequältes Lächeln über die verschwollenen Lippen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat Riedl daheim in Pottendorf, von seiner Gattin Jolanda bis zuletzt aufopfernd gepflegt, den Kampf gegen den Krebs verloren. Der zweifache Vater wurde 70 Jahre alt. Ein schrecklicher Jahresbeginn, als er am 1. Jänner nach einer OP mit aufgeplatzter Wunde aufwachte, sollte richtungsweisend für 2020 sein.

Als schussgewaltiger Stürmer war der 1,86 Meter große junge Riedl einst sowohl bei der Wiener Austria als auch danach in Belgiens oberster Liga (dort sogar zwei Mal) Schützenkönig geworden.