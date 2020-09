Trauer um Ex-ÖFB-Teamchef Alfred Riedl

Riedl war in sieben Ländern Teamchef, unter anderem auch in Liechtenstein, in Vietnam, Laos und in Indonesien. Gerade in Asien genoss der Österreicher ein hohes Ansehen. Noch im vergangenen Herbst versuchte man in Indonesien, den Niederösterreicher zum vierten Mal als Nationalcoach ins größte moslemische Land der Welt zurückzuholen.

Tapfer hatte Riedl immer wieder gegen gesundheitliche Rückschläge gekämpft. Vor 13 Jahren war ihm von einem seiner zahlreichen Fans in Vietnam, wo er Heldenstatus genoss, eine Niere gespendet worden. Alfred Riedl wurde 70 Jahre alt, hinterlässt zwei erwachsene Kinder.