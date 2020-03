Weltenbummler Riedl über Corona: "Es darf einen nicht wundern"

Als Spieler war er auch in Belgien und Frankreich tätig, als Coach kamen zehn weitere Länder dazu. Besonders erfolgreich war er in Vietnam, wo er auch als „Messias von Vietnam“ bezeichnet wurde. Seine Karriere nahm Ende 2016 als Teamchef von Indonesien ein Ende. „Die Leute dort sind ganz verrückt, wenn du Erfolg hast. Wenn ich heute in Vietnam gehen würde, würden mich die Leute nach wie vor erkennen. Die schreien dir nach, auch in Indonesien ist das so, da kann man nicht normal auf die Straße gehen“, berichtete Riedl.

Der Kontakt zu beiden Ländern ist nicht abgerissen. In Vietnam steht er vor allem mit jener Person in Kontakt, die ihm im März 2007 eine Niere gespendet hat. 13 Jahre später ist Riedls Gesundheitszustand „nicht so gut“. Auch deshalb ist ein Trainer-Comeback kein Thema. „Ich bin nicht der Ehrgeizler, der sagt, er will mit 75 noch auf der Bank sitzen. Das würde mir auch gar keinen Spaß machen. Da gehe ich lieber Golf spielen, wenn es mir wieder gut geht, und genieße das Leben, solange es geht.“